Game Awards 2021 : Alan Wake 2, Star Wars, Matrix… tout savoir en 8 minutes

Cette nuit s’est déroulée la cérémonie annuelle des Game Awards. Cette édition 2021 a permis de récompenser It Takes Two en jeu de l’année et bien d’autres titres, mais aussi d’annoncer de nombreux jeux à venir en 2022 et au-delà. Alan Wake 2, Sonic Frontiers, ARC Raiders, Matrix... Nombreux ont été les World Premiere.

Si vous n’avez pas pu regarder la cérémonie pendant la nuit ou que les 3 heures 30 de conférence étaient trop longues à rattraper, on vous propose de rattraper l’essentiel dans cette vidéo de 8 minutes, où l’on vous résume les temps forts de ces Game Awards 2021. On vous propose également un résumé écrit.