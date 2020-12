Hood: Outlaws & Legends sortira le 10 mai 2021

On s’attendait à ce que Focus Home Interactive présente deux jeux au cours des Game Awards suite à diverses fuites, ce fût bien le cas. Tout d’abord avec Shady Part of Me, puis avec Hood: Outlasts & Legends, récemment annoncé, qui a présenté une nouvelle bande-annonce et une date.

Un rendez-vous en mai

On apprend que la nouvelle licence de Focus Home, Hood: Outlaws & Legends, et développé par Sumo Digital, arrivera le 10 mai 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Les précommandes sont ouvertes au prix de 29.99€ et donneront droit à divers bonus ainsi qu’un accès anticipé, permettant d’y jouer dès le 7 mai.

Pour rappel, il s’agit d’un jeu multijoueur alliant PvP et PvE où l’on jouera en groupe où il faudra combattre d’autres joueurs et des éléments contrôlés par l’IA. On y retrouve quelques inspirations prises du côté de For Honor ou encore Asasssin’s Creed et l’objectif est de récupérer un trésor le plus rapidement possible.