Evil Dead: The Game : Ash de retour sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, la franchise Evil Dead va bel et bien revenir en jeu vidéo avec Evil Dead: The Game. Et en plus, le titre est développé par Boss Team Games et surtout Saber Interactive, connu pour l’adaptation assez réussie de World War Z en jeux vidéo il y a un an de ça.

Ash & cie contre les démons du Necromicon

Cela faisait depuis plus de 13 ans que l’on avait plus vu un vrai jeu Evil Dead, le dernier étant le piètre Evil Dead: Regeneration. Désormais, voilà Evil Dead: The Game qui s’annonce en vidéo, et avec en prime Bruce Campbell qui reprend son rôle de Ash dans cette adaptation vidéoludique.

Et étant donné que c’est la mode en ce moment, le soft sera jouable en coopération mais aussi en PvP. Les informations restent encore bien maigres concernant ce mode PvP, mais sachez que Evil Dead: The Game se dotera de pas moins de 25 armes différentes afin d’éradiquer les humains pervertis par le fameux Necromicon, les ayant transformés en démons.

En sus de Ash campé par Bruce Campbell, sachez que nous retrouverons sur ce titre d’autres personnages des autres films Evil Dead comme de la série Ash. Vs Evil Dead, brutalement arrêtée à la saison 3 il y a maintenant deux ans. Une excellente nouvelle en somme, et notez également que le titre prendra la forme d’un TPS relativement classique où il faudra défourailler des démons qui vous en veulent, tout en survivant et en lootant et améliorant votre équipement.

Il y a fort à parier que la fidélité aux films sera inébranlable, Saber Interactive ayant fait de bonnes choses sur World War Z. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre 2021 sans plus de précisions pour pouvoir enfin toucher à cette adaptation vidéoludique sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, et Nintendo Switch. Si vous le désirez, vous pouvez également consulter le site officiel du soft.