Crimson Desert dévoile un trailer de gameplay impressionnant (et n’est plus un MMO)

On l’attendait pour la cérémonie et comme promis, Crimson Desert s’est dévoilé avec une bande-annonce. Première surprise pour les joueurs, nous avons droit à un (long) trailer de gameplay. La seconde surprise, c’est qu’il ne s’agit désormais plus d’un MMORPG, la structure du jeu ayant été revue depuis son annonce.

Une sortie fin 2021

Le nouveau projet de Pearly Abyss s’appelle Crimson Desert et se présente comme un nouveau titre dans l’univers de Black Desert. D’abord annoncé comme un MMORPG, le titre vient de changer de direction et se présente désormais comme un « jeu d’action aventure en monde ouvert ». Rassurez-vous, une composante multijoueur reste bien prévue, mais prendra une part bien moins importante.

L’occasion pour le studio de présenter une longue bande-annonce de gameplay qui rappellera à certains un petit côté Dragon’s Dogma. Cette séquence a été capturée avec uniquement des images en jeu, « sans montage ni effets ajoutés », peut-on lire. On a droit à un aperçu des combats, des mécaniques de gameplay, mais également des donjons et diverses énigmes.

Une vidéo qui donne donc grandement envie et l’on a hâte d’en savoir un peu plus : cela ne devrait plus trop tarder puisque le titre est désormais attendu pour la fin de l’année 2021 sur PC et consoles. Pas de précisions sur ces dernières mais nul doute que la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S sont dans le viseur.