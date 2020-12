Open Roads s’annonce en vidéo sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series

Encore et toujours lors des Game Awards 2020, Open Roads, par les producteurs du jeu narratif Tacoma s’offre un petit teaser vidéo intriguant.

Un p’tit road trip ça vous tente ?

Spécialisé majoritairement dans les jeux narratifs à tendance Walking Simulator comme Gone Home et Tacoma, Fullbright nous présente son nouveau bébé avec Open Roads. Comme nous le présente si bien ce premier teaser vidéo, le titre nous fait suivre Tess Devine âgée de 16 ans, au gré d’un road trip qu’elle partage avec sa mère pour mettre à jour ce qui fut abandonné dans des lieux évocateurs depuis longtemps oubliés. Bien évidemment, ce road trip ne va pas se passer comme prévu.

Et comme nous le dit si bien la page Steam du titre, Open Roads nous proposera de la vue subjective avec des décors en 3D, et d’autres visuels dessinés à la main. Le style visuel est vachement chatoyant et plutôt joli indéniablement, et notez que vous aurez évidemment tout un système de dialogues qui fera avancer la narration petit à petit et qui révèlera quelques secrets et failles chez certains protagonistes.

Clairement, tout ce background canadien devrait être complètement dépaysant, et les amateurs de road trip sous un fond de narration y trouveront certainement leur compte. Open Roads nous proposera son road trip trépidant et singulier d’ici 2021 sans plus de précisions sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X/S.