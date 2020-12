The Initiative développe un nouveau Perfect Dark sur PC et Xbox Series X|S

Grosse surprise au Game Awards avec l’annonce d’un nouveau Perfect Dark par le studio The Initiative.

Un reboot de la franchise

On savait que le studio Initiative (qui rassemble des grosses pointures de l’industrie provenant de nombreux studios comme Rockstar, Naughty Dogs, Santa Monica, Bizzard…) travaillait sur un gros projet pour Microsoft, et on sait désormais qu’il s’agit d’un nouveau Perfect Dark. Créé initialement par Rare, l’opus sur Nintendo 64 jouit encore aujourd’hui d’une belle popularité auprès des joueurs l’annonce a donc de quoi nous emballer.

Il s’agit plus précisement d’un reboot. Les développeurs parlent de créer un thriller mettant en scène un agent secret dans un univers situé dans un futur proche. Vous pouvez regarder la petite interview des développeurs disponible ici.

Perfect Dark n’a pas de date de sortie pour le moment mais il sortira sur PC, et Xbox X|S. Sans oublier qu’il sera disponible day one sur le Game Pass.