Un nouveau trailer pour Dragon Age 4

Sans doute le trailer plus attendu de ces Game Awards 2020, Dragon Age 4 s’est dévoilé un peu plus avec de nouvelles images.

La prochaine (gameplay) c’est la bonne

Après un petit journal de développeurs au mois d’août, Dragon Age 4 nous offre un joli trailer, mais tout en cinématique comme on s’y attendait. Pas grand chose à se mettre sous la dent malheureusement si ce n’est une appariation de Solas et d’autres personnages. Pour résumer brièvement l’intrigue, une nouvelle menace pèse sur Thedas, et vous serez le nouveau héros qui devra la repousser.

Malgré les nombreux départs de chez Bioware ces derniers temps, il semblerait que le développement suit son cours. Il ne faut toutefois pas s’attendre à le voir de sitôt. En effet, d’après EA ce sera, minimum, pour 2022.