Disco Elysium – The Final Cut arrive en 2021 sur consoles, PC et Stadia

Acclamé par les joueurs et la presse l’an dernier, Disco Elysium avait d’ailleurs raflé pas moins de 4 récompenses lors des Game Awards 2019, dont le meilleur jeu indépendant ainsi que le meilleur RPG. Quoi de plus logique alors pour les développeurs que de choisir l’édition 2020 afin d’annoncer une nouvelle version du jeu, appelée The Final Cut.

Le titre fait office de porte d’entrée pour les consoles de salon, qu’elles soient d’ancienne ou de nouvelle génération, jusqu’ici orphelines de cet RPG incontournable, mais constitue aussi une mouture améliorée du jeu original.

Du contenu inédit et une édition collector

Dès mars 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, PC et Stadia, puis au cours de l’été 2021 sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch, les joueurs vont donc pouvoir profiter d’une version enrichie du soft développé par ZA/UM, dans laquelle figure de nouvelles quêtes, des zones inédites, et qui bénéficie d’un doublage intégral.

Hélas, et même si on peut imaginer que ce sera le cas, aucune information n’a été apportée au sujet d’un support de traduction officielle, que l’on sait pourtant dans les clous et proche d’être finalisée, si ce n’est déjà le cas. Notez enfin que les possesseurs de la version originale de Disco Elysium bénéficieront gratuitement de l’upgrade Final Cut.

En sus, iam8bit annonce une version collector d’ores et déjà disponible à la précommande sur leur site officiel et proposé au tarif de 249,99 $. L’édition contient les éléments suivants :

Une boîte premium « Layers of the Id ».

Une sculpture « Mind Totem » peinte à la main.

Un artbook de plus de 190 pages avec en prime un grand nombre d’artworks encore jamais dévoilés jusqu’ici.

Une carte du quartier de la Martinaise.

Une copie de l’édition physique de Disco Elysium, dotée d’une couverture réversible, et insérée dans un étui.

Sachez que même si le prix du collector n’est affiché qu’en dollars, la copie physique de Disco Elysium – The Final Cut n’est pas zonée et peut donc être lue par nos consoles francophones.

Rendez-vous en 2021 donc pour que le plus grand nombre puisse goûter à ce RPG en monde ouvert doté d’une écriture et d’une ambiance de très grande qualité, où vous incarnez un détective chargé de résoudre des meurtres et amené à faire des choix moraux qui influeront grandement sur l’aventure.