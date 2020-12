Shady Part of Me sort aujourd’hui sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Shady Part of Me profite des Game Awards 2020 pour annoncer sa sortie dans la foulée.

Entre ombre et lumière

Développé par le studio Douze Dixièmes et édité par Focus Home Interactive, Shady Part of Me est un jeu indépendant qui vous place dans la peau d’une petite fille et de son ombre. Ensemble, les deux êtres doivent trouver un moyen de sortir d’un monde onirique. Vous devrez donc alterner entre 2D et 3D pour résoudre de nombreux puzzles afin de progresser. Nous n’en dirons pas plus pour ne pas gâcher la surprise de ce titre très intriguant.

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de le tester il y a quelques jours, nous vous renvoyons donc à notre test pour plus d’informations. Shady Part of Me sort ce 11 décembre sur PC.