Sea of Solitude annoncé sur Switch avec une version retravaillée

C’est au cours des Game Awards que Cornelia Geppert a adressé un message aux joueurs : le studio Jo-Mei Games travaille actuellement sur une version Switch de Sea of Solitude, leur jeu d’aventure sorti en 2019 sur les autres supports. Plus qu’un simple portable, cette nouvelle mouture réserve quelques surprises.

Un « tout nouveau jeu »

Annoncé avec l’étiquette Sea of Solitude: The Director’s Cut, cette nouvelle version a été retravaillée en profondeur : elle propose un script réécrit, de nouveaux acteurs vocaux et des scènes coupées et nouvelles animations pour « transmettre l’expérience narrative et de jeu de la manière la plus complète ».

Pour cette édition, Jo-Mei Games s’est associé avec Quantic Dream qui officiera en tant qu’éditeur, leur second projet d’édition annoncé cette semaine après Dustborn. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande dans une édition limitée sur le Quantic Dream store au prix de 29.99€. Sortie prévue le 4 mars 2021.