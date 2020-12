Amplitude (Humankind) et Sega annoncent Endless Dungeon

Le studio français Amplitude nous surprend avec l’annonce d’un nouveau projet : Endless Dungeon.

Amplitude repartira dans l’espace après un cours passage sur Terre

Alors que l’on attend impatiemment le 4X Humankind, Amplitude Studios annonce un nouveau projet qui reprend leur univers bien connu des jeux Endless. Endless Dungeon n’a pourtant pratiquement rien à voir à première vue avec Endless Legends ou Endless Space si l’on en croit les premières images qu’offre le trailer. Nous sommes apparemment face à un Rogue-lite en vue hack’n slash avec une direction artistique très cartoon.

A l’aide de plusieurs héros, vous allez devoir protéger un cristal à bord d’un vaisseau spatial abandonné. Il faudra ainsi résister à de nombreuses vagues d’ennemis et ressayer puisque la mort est intimement liée au genre. C’est en tout une direction intéressante et très inhabituelle pour les français qui développe sur un terrain où on ne les attendait pas du tout.

Endless Dungeon arrivera à une date encore inconnue sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.