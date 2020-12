Scarlet Nexus précise sa période de sortie dans une nouvelle vidéo

Bandai Namco a profité des Game Awards pour donner quelques nouvelles de son prochain Action-RPG, à savoir Scarlet Nexus, avec une nouvelle vidéo de gameplay qui donne une information de taille pour le jeu.

L’histoire du jeu donne quelques détails

Cette vidéo se concentre donc sur les deux protagonistes de l’histoire, Yuito Sumeragi et Kasane Randall, qui disposeront de gameplay différents avec des capacités et des armes propres à chacun. On y découvre ainsi un peut plus d’images issues des phases de combats du titre, ainsi que ce qui semble être l’un des antagonistes du jeu.

Mais ce trailer nous permet surtout de savoir que Scarlet Nexus est prévu pour l’été 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.