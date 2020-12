The Callisto Protocol, le prochain jeu du créateur de Dead Space, présente un trailer

L’un des fameux World Premiere des Game Awards concernait The Callisto Protocol, un mystérieux projet qui s’est dévoilé à travers une bande-annonce qui avait avant tout pour but de présenter l’univers effrayant du titre.

Le futur Dead Space ?

Le titre est développé par Striking Distance Studios, un studio de 150 vétérans de l’industrie avec Glen Schofield à sa tête, qui a travaillé sur la série Dead Space, d’où l’ambiance partagée avec The Callisto Protocol.

Le jeu sera un TPS orienté horreur et surtout solo, et se déroule en 2030 sur la lune de Jupiter, Callisto, où le joueur devra s’échapper d’une prison de haute sécurité tout en découvrant ses plus terribles secrets.

On ne sait en revanche pas sur quelles plateformes le titre est prévu, en dehors d’un vague « PC et consoles », mais il devrait sortir en 2022.