It Takes Two montre un trailer délirant et sortira le 26 mars 2021

Comme à son habitude, le surprenant Josef Farres a fait une apparition lors des derniers Game Awards. Au lieu de jurer et de balancer quelques gentils mots aux Oscars, le créateur a profité de l’occasion pour montrer un trailer de gameplay pour It Takes Two.

Une nouvelle aventure délirante

Jusqu’ici, ce titre de la gamme EA Originals avait seulement présenté son concept, et en dehors de quelques images, le gameplay n’avait pas vraiment été présenté.

Le jeu reprend donc le principe de A Way Out avec deux personnages à contrôler, qui sont ici les parents d’une jeune fille qui se retrouvent transformés en poupées en bois. Ils devront alors coopérer pour retrouver leur complicité d’antan et se rabibocher, alors que leur relation est au plus mal.

It Takes Two sera disponible dès le 26 mars 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. En achetant le jeu, il sera possible d’obtenir une seconde copie gratuitement pour la donner à un ami afin de jouer en coop online.