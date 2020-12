Ark II sera plus rapide et plus furieux avec Vin Diesel

Ark II a surement gagné le prix du trailer le plus improbable des Game Awards grâce à la présence de Vin Diesel qui nous refait le coup de l’annonce de jeu lors de cette cérémonie. Et c’est à peu près tout parce qu’on n’en sait pas plus pour l’instant.

Michelle Rodriguez joue le dino

Studio Wildcard a donc officiellement annoncé Ark II via un trailer fait selon eux avec le moteur du jeu et ses assets. Pour les animations et le sang, on veut bien le croire, pour le reste, on a un peu de mal. Vin Diesel y affronte une étrange tribu et un dino, Ark oblige. Il interprète le personnage de Santiago Da Costa dans un univers qui fait très Horizon. Aucune plateforme ou fenêtre de sortie pour l’instant.

Et ce n’est pas tout puisqu’on a également eu droit à un trailer pour Ark: The Animated Series qui s’intéresse au personnage d’Helena et qui a un incroyable casting vocal :

Madeleine Madden

Michelle Yeoh

Gerard Butler

Jeffrey Wright

David Tennant

Zahn McClarnon

Devery Jacobs

Ragga Rugnars

Elliot Page

Karl Urban

Malcolm McDowell

Deborah Mailman

Russell Crowe

Vin Diesel

Il faudra attendre demain pour que le trailer du jeu soit uploadé en bonne qualité sur Youtube et une version longue pour la bande-annonce du dessin animé.

Ark II sortira donc un jour, quelque part.