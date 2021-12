Have a Nice Death, un nouveau roguelite 2D annoncé sur PC par Magic Design Studios (Unruly Heroes)

Le pré-show des Game Awards de la nuit passé s’est révélé être tout aussi intéressant que la cérémonie en elle-même, avec de nombreux jeux prometteurs mis en avant à l’image de Have a Nice Death, qui a su marquer les esprits grâce à direction artistique très remarquable. Rien d’étonnant lorsque l’on apprend que c’est Magic Design Studios qui est derrière ce nouveau titre, un studio qui a déjà déjà fait ses preuves avec Unruly Heroes.

Pas de temps mort pour la Mort

Have a Nice Death se présente comme un jeu d’action roguelite où l’on incarnera la Mort elle-même, chargée de conduire les âmes errantes au bon endroit tout en essayant de se caser quelques vacances, car il faut bien savoir raccrocher sa faux de temps en temps.

Le titre présente ici son tout premier trailer qui laisse entrevoir un gameplay très dynamique, avec de nombreuses armes à utiliser (plus de 30). On pourra alors gagner des upgrades en cours de route sous la forme de malédictions, qui offriront autant de bonus que de malus, en augmentant aussi bien vos pouvoirs que le prix du café (et on ne plaisante pas avec le coût du café voyons).

Have a Nice Death devrait arriver sur Steam dès le mois de mars 2022, tout d’abord en accès anticipé.