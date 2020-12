Après Skyrim, The Elder Scrolls Online ouvrira les portes d’Oblivion

Alors que The Elder Scrolls Online nous a plongé dernièrement dans la nostalgie avec le cœur sombre de Skyrim, c’est au tour d’Oblivion de frapper au cœur.

Une nouvelle extension qui ouvre d’autres portes

Les portes d’Oblivion est donc le nom de la nouvelle extension de The Elder Scrolls Online, et de surcroit de la nouvelle menace qui pèsera sur Tamriel. Nous n’avons pas eu grand chose à nous mettre sous la dent si ce n’est une belle cinématique. Comme pour Skyrim, le souvenir de The Elder Scrolls IV : Oblivion sera sans doute un moteur qui fera monter la sauce en attendant de pouvoir y jouer plus concrètement.

Nous aurons bien plus d’informations le le 21 janvier 2021 à 23 heures (heure française) lors d’un stream dédié sur Twitch qui nous dévoilera les nouveautés à venir.