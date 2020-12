Back 4 Blood : Le Left 4 Dead like s’illustre dans un premier trailer

Pendant la cérémonie des Game Awards 2020, Turtle Rock Studios, connu pour l’excellent premier Left 4 Dead et le décevant Evolve, revient avec un nouveau titre qui s’exhibe dans un premier trailer, et s’intitule Back 4 Blood.

Le Left 4 Dead 3 que nous l’on aurait dû avoir

Plus d’un an et demi après son annonce et issu d’un partenariat entre Turtle Rock Studios et Warner, Back 4 Blood s’est enfin décidé à y aller de sa vidéo gameplay. Turtle Rock Studios n’ayant certainement pas les droits de Left 4 Dead détenus logiquement par Valve, le studio nous illustre donc un FPS jouable en coopération jusqu’à 4 joueurs dans un background où le monde est dévasté par un parasite nommé le Devil Worm et transformant les humains en zombies.

Et comme on pouvait s’en douter, vous devrez survivre à des vagues d’infectés ainsi que des infectés spéciaux particulièrement colossaux. Le soft sera jouable en solo comme en multijoueur, et aura même à son actif un mode versus jusqu’à huit joueurs. On se doute bien entendu que cela concernera quatre survivants contre quatre infectés à la manière d’un Left 4 Dead.

Qu’on se le dise, le titre a l’air assez accrocheur à première vue même si on ressent un côté Left 4 Dead particulièrement prononcé. En tout cas, notez que le bébé de Turtle Rock Studios sera prochainement jouable en alpha fermée, et que vous pouvez commencer à vous y inscrire à cette adresse. Celle-ci prendra place du 17 au 21 décembre sur PC uniquement, et il faudra obligatoirement un compte WB Games pour pouvoir y jouer.

Pour terminer, retenez bien la date de Back 4 Blood fixée pour le 21 juin 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.