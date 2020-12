Warhammer 40.000: Darktide montre enfin du gameplay en vidéo

Déjà annoncé il y a plus de quatre mois, Warhammer 40.000: Darktide, par les créateurs de Warhammer Vermintide, profite des Game Awards 2020 pour diffuser un nouveau trailer centré sur le gameplay.

Une jouabilité qui purge les hérétiques du Chaos

Dans cette seconde vidéo, nous pouvons voir qu’à l’instar de Warhammer Vermintide, le titre sera totalement jouable en coopération jusqu’à pas moins de quatre joueurs. Nos quatre héros devront aller purger le culte du Chaos, qui a toujours été l’un des grands ennemis de l’inquisition.

Au programme, nous aurons une palanquée de classes à choisir, des équipements et compétences à améliorer, et un feeling des armes à feu et arme blanche beaucoup plus approfondi que Warhammer Vermintide 2. Le titre nous promet en somme une action beaucoup plus survoltée, et même un peu plus glauque et flippante que Warhammer Vermintide.

Pour l’heure pas de date de sortie, mais vous pouvez déjà ajouter le titre dans votre liste de souhaits sur Steam. Concernant les plateformes, Warhammer 40.000: Darktide sortira sur PC et Xbox Series X/S.