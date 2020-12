Super Smash Bros Ultimate : Sephiroth rejoint le cast

Super Smash Bros Ultimate l’avait promis cet après-midi, on découvrirait le prochain personnage DLC lors des Game Awards. Et c’est donc un autre personnage de Final Fantasy VII qui arrive puisque Sephiroth rejoint Cloud.

Pour un total de 4 musiques Final Fantasy !

Et oui, un épéiste de plus dans le casting ! Et non ce n’est pas Dante de Devil May Cry. Ryu avait eu droit à Ken et Cloud a droit à Sephiroth. L’autre bonne nouvelle c’est qu’il ne faut attendre très longtemps puisque la fin du trailer le promet pour ce mois-ci. Cela veut probablement dire une présentation du combattant par Masahiro Sakurai dans les prochains jours.

Super Smash Bros Ultimate est disponible sur Nintendo Switch.