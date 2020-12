F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch sortira aussi sur PS5

En développement depuis quelque temps et présenté en première fois dans le cadre des PlayStation China Hero Project, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch a refait surface au cours des Game Awards. le bougre a présenté une nouvelle bande-annonce et a ajouté la PS5 sur la liste des consoles prévues.

Une période de sortie plus précise

Présenté comme un metroidvania dieselpunk, FIST: Forged in Shadow Torch était prévu jusqu’à présent sur PC et PS4. Désormais, on apprend qu’il arrivera également sur PlayStation 5, la petite dernière de Sony, et qui sortira à la même date pour une sortie simultanée.

Cette nouvelle bande-annonce nous présente un peu plus l’univers en détail et nous permet de nous faire patienter jusqu’aux prochaines informations. Un peu de gameplay distillé ci-et-là, et bonne nouvelle, on a maintenant une fenêtre de sortie plus concrète : FIST: Forged in Shadow Torch sortira au printemps 2021.