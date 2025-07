Le film Street Fighter continue d’agrandir son casting avec David Dastmalchian, qui jouera… M. Bison

Bison danse la Polka

Pour donner vie à M. Bison, personne n’aurait imaginé que Legendary serait allé chercher l’acteur David Dastmalchian et ce malgré tout son talent. Sans dire qu’il n’a pas forcément le physique de l’emploi, Dastmalchian est pour l’instant loin d’avoir la musculature imposante du personnage, mais on pouvait sans doute dire de même de Raúl Juliá dans la première adaptation de la saga au cinéma.

Il a en tout cas un charisme bien à lui et une présence à l’écran qui sont indéniables, en plus d’un talent de comédien très reconnu. Vous l’avez sans doute vu dans les films Oppenheimer, The Suicide Squad, les films Ant-Man ou encore le tout récent The Life of Chuck.

Deadline confirme aujourd’hui que c’est bien David Dastmalchian qui devrait prêter ses traits au dictateur dans cette nouvelle adaptation de Street Fighter, et c’est donc lui qui devrait servir d’antagoniste principal face au Ryu d’Andrew Koji. Voici une liste actualisée du casting connu de Street Fighter :

Andrew Koji : Ryu

: Ryu Noah Centineo : Ken

: Ken Callina Liang : Chun-Li

: Chun-Li Roman Reigns : Akuma

: Akuma Jason Momoa : Blanka

: Blanka Orville Peck : Vega

: Vega 50 Cent : Balrog

: Balrog David Dastmalchian : M. Bison

Ce film Street Fighter devrait sortir dans les salles obscures en 2026.