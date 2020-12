Ruined King : A League of Legends Story s’offre un trailer de gameplay

Riot Forge et le studio Airship Syndicate nous dévoile le premier trailer de gameplay pour le jeu indépendant Ruined King : A League of Legends Story. Il y a tout de même un gros air de déjà vu.

Comme un « petit » air de Battle Chasers

Ruined King : A League of Legends Story prendra la forme d’un RPG en solo où l’on pourra contrôler plusieurs personnages de l’univers du MOBA League of Legends dont Miss Fortune, Ahri, Yasuo ou encore Braum que l’on peut voir en action dans le trailer. Comme peut le voir sur ces images, les combats se feront au tour par tour avec un système d’initiative.

Pour faire simple, on croirait presque à un reskin de Battle Chasers : Nightwar également développé par Airship Syndicate à l’époque et qui était un jeu plus que correct. Il sera donc possible d’explorer les donjons de Bridgewater et de profiter de compétences uniques des champions telles que les tornades de Yasuo qui activeront des mécanismes. Le jeu proposera également une grande variété d’armes et d’objets ainsi que de nombreuses activités comme la pêche ou l’alchimie.

Ruined King : A League of Legends Story sortira sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store) en 2021.