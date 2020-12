Game Awards 2020 : Voici la liste des gagnants

Cérémonie très attendue par l’industrie, les Game Awards ne sont pas que l’occasion de montrer de nouveaux trailers ou de présenter quelques performances artistiques et musicales. Le show est avant tout là pour récompenser les meilleurs jeux de l’année dans plusieurs catégories, et on connaît maintenant les grands gagnants.

Tous les gagnants des Game Awards 2020

Vous retrouverez ici la liste complète des gagnants, en même temps que ceux des autres nommés. Les vainqueurs seront ici marqués en gras dans chaque catégorie.

Meilleure performance

Ashley Johnson dans le rôle d’Ellie dans The Last of Us Part II

Laura Bailey dans le rôle de Abby dans The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji dans le rôle de Jin Sakai dans Ghost of Tsushima

Logan Cunningham dans le rôle de Hades dans le jeu Hades

Nadji Jeter dans le rôle de Miles Morales dans Marvel Spider-Man Miles Morales

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing : New Horizons

Among Us

Call of Duty : Warzone

Fall Guys Ultimate Knockout

Valorant

Meilleur jeu sur la durée

Apex Legends

Destiny 2 Beyond Light

Call of Duty : Warzone

Fortnite

No Man’s Sky

Meilleure direction artistique

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Meilleure bande-son et musiques

Doom Eternal composé par Mick Gordon

Final Fantasy VII Remake composé par Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu et Mitsuto Suzuki

Hades composé par Darren Korb

Ori and the Will of the Wisps composé par Gareth Coker

The Last of Us Part II composé par Gustavo Santalalla et Mac Quayle pour les musiques additionnelles

Meilleur design audio

Doom Eternal

Half-Life Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II

Innovation dans l’accessibilité (nouvelle catégorie)

Assassin’s Creed Valhalla

Grounded

hyper|dot

The Last of Us Part II

Watch Dogs Legion

Meilleure narration

13 Sentinels : Aegis Rim écrit par George Kamitani

Final Fantasy VII Remake écrit par Kazushige Nojima, Motomu Toriyama, Hiroaki Iwaki et Sachie Hirano

The Last of Us Part II écrit par Neil Druckmann et Halley Gross

Ghost of Tsushima écrit par Ian Ryan, Liz Albl, Patrick Down et Jordan Lemos

Hades écrit par Greg Kasavin

Games of Impact

If Found

Kentucky Route Zero TV Edition

Spiritfarer

Tell Me Why

Thought the Darkest of Times : a historical resistance strategy game

Meilleur jeu indépendant

Carrion

Fall Guys

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Meilleur jeu mobile

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legend of Runeterra

Pokémon Café Mix

Meilleur support de la communauté

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys

No Man’s Sky

Valorant

Meilleur début en tant que jeu indépendant

Carrion

Mortal Shell

Raji

Röki

Phasmaphobia

Meilleur jeu VR/AR

Dreams

Half-Life Alyx

Marvel Iron Man VR

Star Wars Squadrons

The Walking Dead Saint & Sinners

Créateur de contenu

Allanah Pearce

Jay-Ann Lopez

Nickmercs

Timtheatman

Valkyrae

Meilleur jeu d’action

Doom Eternal

Hades

Half-Life Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

Meilleur action/aventure

Assassin’s Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel Spider-Man Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Stars Wars Jedi : Fallen Order

The Last of Us Part II

Meilleur jeu de rôle

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza Like a Dragon

Meilleur jeu de combat

Granblue Fantasy Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V Champion Edition

One Punch Man A Hero Nobody Knows

Under Night In Birth Exe : Late

Meilleur jeu familial

Animal Crossing New Horizons

Crash Bandicout 4 It’s About Time

Fall Guys

Mario Kart Live Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario : The Origami King

Meilleur jeu de stratégie/simulation

Crusader Kings III

Desperados III

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

Xcom Chimera Squad

Meilleur jeu de sports/courses

Dirt 5

F1 2020

FIFA 2021

NBA 2K21

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Meilleur jeu eSport

Call of Duty Modern Warfare

Counter Strike Global Offensive

Fortnite

League of Legends

Valorant

Meilleur joueur eSport

Crimsix

Showmaker

Canyon

Shotzzy

Zywoo

Meilleur équipe eSport

Damwon Gaming

Dallas Empire

San Francisco Shock

G2 eSport

Team Secret

Meilleur coach Esport

ZEFA

Zonic

Crusty

Rambo

Grabbz

Meilleur événement Esport

Premier Spring Final

Call of Duty League

Intel Extreme Masters ESL

League of Legends Worlds 2020

Overwatch League Grand 20 Finals 20

Meilleur animateur Esport

Sjokz

Machine

Goldenboy

Dash

Sheever

Meilleure game direction

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life Alyx

The Last of Us Part II

Le jeu de l’année est…

Animal Crossing New Horizons

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

C’est tout pour ces Game Awards, qui ont donc élus les meilleurs titres de l’année. Si vous souhaitez voter pour les vôtres, rendez-vous très prochainement sur le site avec les AG Awards qui arriveront bientôt.