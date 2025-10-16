Légendes Pokémon Z-A | Guide Complet

Guide Légendes Pokémon Z-A

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Légendes Pokémon Z-A. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Légendes Pokémon Z-A

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Légendes Pokémon Z-A. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Légendes Pokémon Z-A

Légendes Pokémon Z-A est un nouvel épisode de la saga Pokémon qui reprend certains des éléments de Légendes Pokémon Arceus. Cet opus prend place dans la ville d’Illumis, déjà aperçue dans Pokémon X et Y, et inspirée par la ville de Paris. L’action se déroule principalement dans la cité, avec des zones sauvages où il est possible de capturer des Pokémon. On y suit l’aventure d’un nouvel arrivant qui va gravir les échelons du Royale Z-A, une compétition qui regroupe des dresseurs et des dresseuses classés via une lettre allant de Z à A, pour les meilleurs d’entre eux. Le jeu met en place des combats en temps réel, ce qui est l’une des grandes nouveautés, permettant de redynamiser les affrontements.

Quand et où sort Légendes Pokémon Z-A ?

Légendes Pokémon Z-A sort le 16 octobre 2025 sur la première Nintendo Switch ainsi que sur la Nintendo Switch 2.

Peut-on personnaliser son avatar dans Légendes Pokémon Z-A ?

Comme la plupart des jeux Pokémon récents, il est possible de personnaliser votre avatar dans Légendes Pokémon Z-A. Cependant, cet épisode propose peut-être l’un des systèmes les plus poussés de la saga, avec beaucoup de choix de vêtements possibles.

Légendes Pokémon Z-A est-il un jeu en monde ouvert ?

L’action de Légendes Pokémon Z-A prend place à Illumis, et principalement dans les rues de la ville à visiter à volonté, mais certaines zones ne sont pas forcément accessibles tout le temps, notamment en journée.

Légendes Pokémon Z-A introduit-il une nouvelle génération de Pokémon ?

Non, contrairement aux épisodes « principaux » de la saga Pokémon, Légendes Pokémon Z-A n’introduit pas de nouvelle génération et se contente d’aller piocher dans les Pokémon déjà existants.

Qui sont les Pokémon de départ de Légendes Pokémon Z-A ?

Dans Légendes Pokémon Z-A, trois Pokémon de départ vous sont proposés. Il s’agit de Pokémon issus de précédentes générations, avec des starters bien connus. Vous retrouverez ainsi :

Germignon (type Plante)

Gruikui (type Feu)

Kaiminus (type Eau)

Les Méga-Évolutions sont-elles disponibles dans Légendes Pokémon Z-A ?

Les Méga-Évolutions font bel et bien leur retour dans Légendes Pokémon Z-A. En dehors de celles déjà aperçues par le passé, cet épisode introduit également de nouvelles évolutions de ce type, à l’image de Méga-Dracaolosse ou Méga-Sepiatroce.

Qu’est-ce que le Z-A Royale ?

Chaque nuit, des zones de combat apparaissent dans la ville. On peut participer au Z-A Royale, un circuit compétitif où l’on grimpe du Rang Z au Rang A via des matchs de promotion.

Le jeu se passe-t-il uniquement à Illumis ?

Oui, la ville d’Illumis est le cadre principal et l’unique lieu explorable.

Est-ce que du multijoueur est possible dans Légendes Pokémon Z-A ?

Il est bien possible de jouer à plusieurs à Légendes Pokémon Z-A via certains modes de jeu. Comme le Club de Combat Z-A, dans lequel jusqu’à quatre joueurs et joueuses peuvent s’affronter en temps réel, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un Pokémon sur le terrain. On retrouve également des raids classiques à effectuer en coopération.

Quelles sont les différences majeures avec Légendes Pokémon Arceus ?

Z-A ajoute des combats en temps réel, un cadre urbain unique et un endgame compétitif (Z-A Royale / classé), là où Arceus misait sur l’exploration sauvage et un système hybride au tour par tour.

Est-ce qu’il y a des différences entre la version Switch et la version Switch 2 de Légendes Pokémon Z-A ?

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur les deux consoles de Nintendo, mais attendez-vous à ce que la version Switch 2 soit nettement plus agréable que la version Switch. On parle ici des textures améliorées et d’une expérience plus fluide sur Switch 2.

Peut-on upgrader la version Switch de Légendes Pokémon Z-A vers la version Switch 2 du jeu ?

Oui, il est possible de passer de la version Switch de Légendes Pokémon Z-A à sa version Switch 2 via une mise à niveau payante. Celle-ci est affichée au prix de 9,99 € sur l’eShop.

Peut-on transférer des Pokémon de Pokémon HOME vers Légendes Pokémon Z-A ?

Si vous souhaitez transférer certains de vos Pokémon via le système Pokémon HOME vers Légendes Pokémon Z-A, c’est possible. Du moins, ce sera possible dès 2026, avec une mise à jour qui rendra le transfert envisageable.

Légendes Pokémon Z-A aura-t-il des DLC ?

Oui, Légendes Pokémon Z-A aura des DLC. Au moins un, qui a déjà été annoncé, et qui est nommé Méga-Dimension. Il permettra notamment de mettre la main sur deux Méga-Évolutions de Raichu.

Où acheter Légendes Pokémon Z-A au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Légendes Pokémon Z-A est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Où acheter le pack Switch 2 + Légendes Pokémon Z-A au meilleur prix ?

Si vous préférez opter pour le bundle regroupant la console Nintendo Switch avec Légendes Pokémon Z-A (via un code de téléchargement), voici un tableau pour vous aider à trouver ce pack au meilleur prix.

En bref