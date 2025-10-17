Comment Légendes Pokémon Z-A passe du jour à la nuit (et inversement)

Le cycle jour / nuit est automatique et dynamique. Le temps s’écoule en continu dans le monde, et le jeu bascule seul entre les phases. Quand le coucher du soleil approche, des zones spécifiques de combat se matérialisent dans Illumis. C’est le signal du lancement du Z-A Royale, jusqu’à l’aube suivante.

Pour savoir combien de temps il vous reste, il vous suffit d’observer la jauge autour de la mini-carte. De plus, le jeu vous prévient avec plusieurs alertes que le jour ou la nuit est sur le point d’arriver. Toutefois, il arrive que l’on veuille que la nuit ou le jour tombe immédiatement. Certains Pokémon n’apparaissent que de nuit ou de jour dans les zones sauvages. Pour ne pas attendre bêtement, il vous suffit d’interagir avec n’importe quel banc libre du jeu (il ne doit pas être occupé par un PNJ) et de passer le temps.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.