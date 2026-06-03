God of War Laufey officialisé : Faye devient l’héroïne du prochain épisode majeur de la saga

Faye sort enfin de l’ombre

Jusqu’à présent, Faye était surtout connue à travers les récits de Kratos et Atreus dans God of War et God of War Ragnarök. Sa disparition constitue d’ailleurs l’événement déclencheur de toute la saga nordique. Le début du trailer nous a d’ailleurs remémoré le début de God of War (2018) avec la crémation de la femme de Kratos et mère d’Atreus (leur objectif étant ensuite de disperser ses cendres).

Pourtant, malgré son absence physique durant la majeure partie des jeux, on comprend qu’elle a eu une grande influence sur les Neuf Royaumes. Avec God of War Laufey, Santa Monica Studio propose enfin d’explorer directement le passé, la personnalité et les combats de celle qui fut autrefois la légendaire « Main d’Or des Jötnar ».

Où se place God of War Laufey dans l’histoire des jeux ?

Grâce aux nombreuses images de gameplay, mais aussi à une interview disponible sur le PlayStation Blog faisant intervenir Cory Barlog (directeur de la création) et Ariel Lawrence (réalisatrice), nous en apprenons un peu plus sur le contexte et les enjeux de ce nouvel opus majeur. On apprend que l’histoire débute immédiatement après les événements ayant conduit aux funérailles de Faye.

Alors que la mort aurait dû marquer la fin de son histoire, la guerrière se réveille mystérieusement dans un royaume inconnu appelé Everywhen, une sorte d’au-delà pour les dieux. C’est pour cela que l’on peut distinguer différentes mythologies à travers les personnages de ce premier gros trailer. Rapidement, elle découvre que les plans qu’elle avait soigneusement préparés pour protéger Kratos et Atreus sont désormais menacés.

Pour sauver ceux qu’elle aime, Faye devra traverser cet étrange monde composé de divinités et de créatures mythologiques. L’objectif sera autant de comprendre pourquoi elle est revenue à la vie que de trouver un moyen de rentrer chez elle. Nous avons ici un cadre qui va au-delà d’une nouvelle mythologie pour la série après la mythologie grecque et nordique.

L’existence d’Everywhen est d’ailleurs l’un des grands mystères de cette intrigue. Santa Monica Studio explique qu’il s’agit du point de rencontre entre différentes mythologies et de nombreuses divinités. Un espace transcendant qui dépasse les royaumes connus jusque-là et un lieu où toute magie naît et retourne.

Les deux personnages hostiles présents dans ce trailer sont d’ailleurs connus. Il s’agit de Sekhmet (une déesse égyptienne) et Begtse (un dieu issu du bouddhisme). Alors que de nombreuses rumeurs parlaient d’un voyage de Kratos pour tabasser des dieux égyptiens, ce nouveau titre ouvre des perspectives bien plus large pour la suite. On peut aussi espérer retrouver des dieux de la mythologie grec qui voudront sans doute se venger de Kratos. En tant que fan, on ne cache pas une certaine envie que Faye croise la route de Zeus ou Arès par exemple.

Un gameplay plus rapide et plus aérien

Même si l’on s’écarte un peu du style brutal de Kratos, le gameplay de God of War Laufey ne manque clairement pas de punch. Contrairement à Kratos et sa célèbre Hache Léviathan, Faye utilisera principalement une mystérieuse épée magique. Selon Santa Monica Studio, cette épée favorise un style de jeu extrêmement agressif basé sur le maintien de l’élan entre les attaques.

On constate que combats semblent bien plus rapides et aérien par rapport aux précédents opus (en dehors des opus PS2/PS3). En tant que protectrice des géants de Jötunheim, elle maîtrise également une magie très particulière liée aux âmes. Concrètement, Faye peut arracher temporairement l’âme d’un adversaire hors de son corps grâce à sa Main d’Or (un peu comme Docteur Strange). Une fois séparée, cette âme devient une cible à part entière pouvant être projetée contre d’autres ennemis ou utilisée pour déclencher diverses combinaisons d’attaques.

A l’image de la dynamique en Kratos et Atreus (ou Kratos et Freya), Faye pourra compter sur deux nouveaux compagnons qui l’accompagneront durant son voyage. Le premier est Phranque, un étrange cube cosmique doté d’une personnalité particulièrement bienveillante. Suprise, il est nterprété par Jack Quaid, qui est surtout connu pour son rôle de Hughie Campbell dans la série The Boys.

Le second personnage est Rue, une gardienne qui prend la forme d’un ruban et qui est chargée de protéger l’épée légendaire confiée à Faye. Elle est incarnée par Perlina Lau. En parlant de casting justement, Santa Monica Studio a choisi de faire revenir Deborah Ann Woll (Karen dans la série Daredevil) pour reprendre le rôle de Faye, déjà présente dans God of War Ragnarök.

Quand sortira God of War Laufey ?

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais on espère qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour poser les doigts dessus. Sony a précisé que le gameplay observé tournant sur PS5 Pro. On espère que la version pour PS5 standard n’aura pas trop à souffrir de la comparaison.