Qui sont les Pokémon de départ dans Légendes Pokémon Z-A ?

Puisque Légendes Pokémon Z-A ne propose pas de nouvelle génération de Pokémon, il faudra se contenter de Pokémon déjà connus ici. Vous aurez le choix entre trois Pokémon, qui ont déjà été des Pokémon de départs dans certains épisodes, à savoir :

Germignon (type Plante)

Gruikui (type Feu)

Kaiminus (type Eau)

Quel Pokémon de départ choisir dans Légendes Pokémon Z-A ?

Le choix de votre Pokémon de départ dans Légendes Pokémon Z-A est une décision importante car il influence vos débuts, votre synergie d’équipe et vos stratégies. Sachez cependant que vous pourrez récupérer d’autres starters pour compléter votre équipe et l’équilibrer. Si l’on devait vous conseiller le meilleur starter pour avoir un début de jeu et un milieu de jeu sans trop de difficultés, ce serait dans l’ordre de préférence:

Kaiminus : les capacités eau vous serviront à nettoyer les amas de poison dans le décor. De plus, il dispose d’un bon set d’attaques efficaces contre beaucoup de Pokémon comme morsure (type ténèbre) ou encore abatage (dragon). Gruikui : si vous souhaitez rapidement dominer les combats, Gruikui sera le choix idéal grâce à ses attaques feux agressives et ses capacités de type combat. Bon nombre de dresseurs possèdent des Pokémon plantes, acier et normal, il sera donc particulièrement efficace en duel de dresseurs. Germignon : Même si son set attaque est assez limité, il offre une bonne résistance face aux types Eau, Sol et Plante. A prendre uniquement vous aimez le Pokémon.

Peut-on capturer plusieurs Kaiminus, Germignon et Gruikui ?

Oui il est possible de les capturer par la suite, mais il va falloir attendre un petit moment. Ils peuvent être capturés dans la Zone sauvage 20 qui se débloque après avoir terminé le jeu.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.