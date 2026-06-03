Onimusha: Way of the Sword dégaine son katana une énième fois pour annoncer qu’il sortira le 25 septembre, une démo est à présent disponible

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Resident Evil Requiem, Pragmata, la superbe année qu’est en train de réaliser Capcom n’est pourtant pas terminée. Un certain Onimusha: Way of the Sword attend encore de pouvoir trancher dans le vif vers la fin de l’année. La bonne nouvelle du jour, et au terme d’un cinquième trailer, c’est que l’on va pouvoir retrouver la nouvelle entrée dans la licence dès la rentrée de septembre. Et pour les plus impatients et impatientes d’entre vous, il est désormais possible de s’y essayer via une démo.

Onimusha: Way of the Sword

Musashi se prépare pour la rentrée

On ne sait pas si Capcom aura encore beaucoup de cartouches d’ici la sortie d’Onimusha: Way of the Sword. Pas mal de trailers sont déjà sortis depuis son annonce, et nous avons même eu l’occasion d’y jouer une première fois il y a un an. Quant à la nouvelle vidéo du jour, eh bien elle montre de nouveau Musashi en action, avec en point d’orgue l’annonce de la sortie du jeu au 25 septembre, malgré la fuite préalable.

Côté gameplay, on se languit à nouveau de sortir les différents mouvements dont dispose notre héros. avec en tête les parades et déviations, permettant notamment des contres sanglants ou encore le combo instinctif, exécutable après plusieurs esquives parfaites.

N’oublions pas non plus les pouvois Onis conférés par le gantelet comme les frappes surpuissantes de la force Oni, et l’agilité Oni, permettant à Musashi de gagner en mobilité, à l’image des courses murales pour contourner des obstacles.

Le trailer représente aussi l’occasion de découvrir le mont Oe ainsi que le boss qui se cache dans le château à son sommet : Shuten Doji, un être aussi imposant que repoussant.

Une démo mais aussi l’annonce de plusieurs éditions

Si tout ce que vous avez pu voir jusqu’ici sur Onimusha: Way of the Sword vous donne envie, alors vous serez ravi d’apprendre qu’une démo est à présent disponible sur PS5. 30 minutes de jeu vous sont offertes afin de se familiariser avec les bases du gameplay et de se frotter à Sasaki Ganryu, le premier boss.

Cerise sur le gâteau, si la progression n’est pas conservée pour le jeu final, avoir des données sauvegardées issues de la démo vous donnera accès à l’Amulette : Kubi Akari, un coup de pouce pour Musashi.

Et dans le cas où l’essai serait transformé, Capcom a prévu différentes éditions du jeu sur lesquelles jeter son dévolu. Outre les bonus de précommande offrant une Amulette « Komainu » et un skin de sabre « Malédiction scellée », on compte une édition Deluxe et une édition Deluxe Premium.

La Deluxe contient évidemment le jeu de base ainsi qu’une tenue additionnelle et autres skins supplémentaires. Quant à la Deluxe Premium, elle rajoute par-dessus un kit de tenues pour vos alliés, davantage de skins pour Musashi et une bande originale numérique du jeu. Ce n’est pas fini, précommander une de ces deux éditions vous donnera accès à une autre Apparence de sabres et une Amulette supplémentaire.

Rendez-vous le 25 septembre pour décapiter du Genma dans Onimusha: Way of the Sword, à paraître sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series.

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Jaquette d'Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Date de sortie : 25/09/2026

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