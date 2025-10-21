Où trouver le maître de yoga dans Légendes Pokémon Z-A

La mission 35 « Les enseignements de l’as du yoga» s’active auprès de Médith, que vous trouverez dans le premier arrondissement de Jaunemont. Vous devriez y avoir accès après avoir participé au Narica Quizz dans la quête principale, ce qui débloque aussi l’accès aux autres missions secondaires avancées.

Pour aider le Méditikka de Médith, elle vous demande de trouver l’as du Yoga. Pour la trouver, dirigez-vous a Zone Sauvage 3, au nord de la ville, derrière le bâtiment abritant un Hélionceau Baron. Cherchez les escaliers de ce bâtiment et montez-les jusqu’au sommet du toit. Le maître de yoga est posté là-haut. Après avoir passé quelques lignes de dialogues, vous gagnez 2000₽, une cueillère Tordue et 5 bonbons Exp. S.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.