Kemuri : Le jeu d’action d’Ikumi Nakamura, ex-Tango Gameworks, dévoile ses premières images de gameplay

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Annoncé il y a maintenant trois ans, Kemuri refait aujourd’hui les présentations à l’occasion du dernier State of Play. Il s’agit là du premier jeu du studio Unseen, qui est dirigé par Ikumi Nakamura, qui est connue pour son travail chez Tango Gameworks. Quelques images de gameplay ont été diffusées pour nous donner un meilleur aperçu de ce jeu dans lequel vous incarnerez des chasseurs de yokai.

Kemuri

Ça a changé Yo-kai-Watch

Pour chasser du yokai, rien de mieux que de passer des contrats avec certains d’entre eux. C’est là le pitch d’Unseen, qui vous demande d’utiliser le pouvoir de ces monstres pour bénéficier de leur capacité, notamment à travers leur faculté de voir ce que des yeux humains ne peuvent pas voir.

Vous sauterez de toit en toit dans la ville de Kemuri City pour attraper vos proies de plus en plus imposantes, que ce soit en solo ou avec deux de vos amis. Chaque yokai est en quelque sorte une classe spécifique, qui va modifier votre style de combat.

On a d’abord le chasseur armé d’un katana, puis celui avec un arc, et enfin celui qui est considéré comme le « shaman », comme Ikumi Nakamura nous l’explique elle-même dans une autre vidéo de présentation. Il faut reconnaître que le jeu a le mérite d’être sacrément dynamique (la bande-son aide pas mal) avec une liberté de mouvement qui semble très importante.

Pas encore de date de sortie pour cet intrigant Kemuri, si ce n’est que l’on sait qu’il arrivera en 2027 sur PS5. Aucune autre plateforme n’est confirmée pour le moment.

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