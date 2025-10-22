Où et comment obtenir un Chevroum XL dans Légendes Pokémon Z-A

Pour accéder à la mission secondaire 63 « Un Chevroum XL », vous devez parler à Navid (voir l’emplacement ci-dessous pour le trouver). L’objectif est de rapporter un Chevroum XL pour ses livraisons. Afin d’en dénicher un plus facilement, il va falloir trouver un Chevroum Baron. Bien qu’ils soit possible de capturer un Chevroum Baron dans la zone Sauvage 12, de nuit, ces derniers sont plutôt rares. Toutefois, il existe un moyen plus simple de l’obtenir.

Pour cela, rendez-vous dans la Zone Sauvage 3 pour capturer un Cabriolaine Baron. Ils sont bien plus fréquents et il vous suffit simplement d’en faire évoluer un au niveau 32 avec quelques bonbons Exp. ou quelques combats. Une fois le Chevroum XL dans votre équipe, retournez voir Navid pour valider la quête. Vous recevrez comme récompense 8000₽ et 10 Carbones.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.