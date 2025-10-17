Pourquoi monter en rang dans le Club de Combat Z-A

La Pokémon Compagny a donné une grosse carotte, même pour ceux étant frileux aux matchs en ligne. En effet, les Méga-Pierres pour Amphinobi, Goupelin et Blindépique (dont celle pour Amphinobi) sont récompensées via les promotions de rang dans le mode classé. Les matchs classés offrent trois types de récompenses :

Récompenses de bataille (après chaque match)

Récompenses de promotion (lorsque vous passez à un rang supérieur)

Récompenses de saison (en fonction du rang minimum requis)

Comme dans le jeu principal, le classement va du rang Z (le plus bas) au rang A (le plus élevé). Les Méga-Pierres de départ de Kalos seront distribuées dans les premières saisons classées :

Saison 1 : Amphinobi (il vous faut atteindre le rang K)

Saison 2 : Goupelin

Saison 3 : Blindépique

On ne peut obtenir qu’une seule Méga-Pierre par saison (et par type). De plus, Il faut être abonné au Nintendo Switch Online pour participer aux matchs classés en ligne.

Comment progresser en rang efficacement dans Légendes Pokémon Z-A

Pour ceux qui auraient peur de la performance à tout prix pour monter et récupérer les récompenses, sachez que ce n’est pas le cas ici. En effet, chaque match compte et même les défaites vous rapportent des points ou récompenses mineures. Vous pouvez ainsi cumulez les matchs pour monter en promotion de rang.

Le Club de Combat Z-A propose des matchs à 4 joueurs simultanément. Vous devez vaincre le plus de Pokémon adverses ou obtenir le meilleur score en 3 minutes. Les niveaux de chaque Pokémon sont automatiquement fixés au niveau 50. Toutefois, pour ceux qui n’auraient pas envie de passer des heures en ligne, voici nos astuces pour gagner facilement dans les matchs classés.

Nous sommes nous-même actuellement classé Rang A, nous avons donc une bonne connaissance du mode même si les stratégies risquent de changer ou de s’affiner au fil du temps.

Choisir plusieurs types de Pokémon et qui peuvent Méga-évoluer

Tout d’abord, sachez que vous pouvez choisir qu’une équipe de trois Pokémon. Privilégiez des types divers afin de palier à toutes les situations. Toutefois, le plus important reste d’avoir au moins deux Pokémon pouvant Méga-évoluer durant le combat. En effet, la puissance de frappe des Pokémon Méga-évolués est colossale.

Avancer dans l’histoire

On en arrive au conseil le plus important pour les nouveaux venus : progresser dans le scénario afin d’avoir plus d’options de Méga-évolution. Nous avons vu énormément de joueurs rejoidre le mode en ligne juste après avoir récupéré Absol (le premier Pokémon Méga-évolué que l’on obtient), si ce n’est avant. Le souci est que cela limite les possibilités en combat. Vous vous ferez simplement détruire par un Pokémon Fée Méga-évolué.

L’animation de Méga-évolution peut vous protéger

Lorsque vous voyez une attaque arriver, potentiellement mortelle pour votre Pokémon, gardez en tête que le timing de Méga-évolution peut vous sauver la mise. En effet, lorsque vous activez la Méga-évolution, l’animation de transformation vous rend invulnérable aux attaques pendant à peine quelques secondes.

Ramasser des orbres de Méga-évolution et des objets

Bien que les arènes soient assez petites, on peut vite se perdre dans le chaos des combats. Il est parfois nécessaire de prendre le temps d’observer son environnement et de courir pour ramasser des bonus non négligeable :

Des orbes pour remplir votre jauge de Méga-évolution

Des objets rouges pour augmenter temporairement votre attaque

Des objets bleus pour augmenter temporairement votre défense

Des objets verts pour soigner complètement votre Pokémon

Fuyez en cas de besoin

Parfois, il est bon de changer de positionnement pour ne pas se retrouver pris en sandwich. De plus, la fuite vous permettra d’esquiver bon nombre d’attaques qui demandent à ce que le Pokémon adverse soit proche du vôtre.

Varier les capacités de vos Pokémon

L’une des particularités de ce nouveau système de combat en temps réel, c’est que l’on ne peut pas attaquer de la même façon qu’auparavant avec le tour par tour. La distance d’activation des attaques est un critère fondamentale ici. Si vous souhaitez activer une puissante capacité comme Déflagration, il faut compter le temps de chargement et la portée maximale de l’attaque. Lorsque le Pokémon adverse déclenche son animation, fuir vous permet (dans la plupart des cas) de l’éviter simplement en restant à distance.

C’est pour cela que des attaques comme Rebond, Tunnel ou Dracocharge son très puissantes dans ce mode, étant donné qu’elle atteigne leur cible quoiqu’il arrive. Des attaques comme Abri ou détection vous permettent aussi d’esquiver une attaque super efficace contre vous (et la plupart du temps le Pokémon adverse n’en a qu’une du même type).

Changer de Pokémon

Lorsque l’un de vos Pokémon est sur le point de tomber K.O., n’hésitez pas à changer pour ne pas accorder un point à vos adversaires. Toutefois, gardez à l’esprit que vos Pokémon Méga-évolué le resteront dans votre Pokéball et que vos deux autres Pokémon ne pourront plus l’être tant que vous ne serez pas K.O.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.