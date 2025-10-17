Emplacement de Pikachu dans Légendes Pokémon Z-A

Pikachu apparaît dans la Zone Sauvage 3, située au nord d’Illumis. En entrant dans cette zone par la porte principale, vous le trouverez sur le côté droit du jardin principal. Il y’en a toujours trois donc ils sont impossible à manquer.

Un Pikachu Baron est également présent sur le toit du Café Bataille, dans la Zone Sauvage 6. L’accès à ce toit nécessite souvent de monter par une échelle ou contourner des obstacles de la zone. Faites toutefois attention car il est d’un niveau assez élevé. Pour rappel, Pikachu évolue en Raichu lorsqu’on lui applique une Pierre Foudre.

Où trouver Pichu dans Légendes Pokémon Z-A

Pichu peut également être capturé dans la première zone sauvage du jeu. Il suffit de grimper à l’échelle et de passer par les toits puis de sautes. Attention, car il prendra peur si vous approchez.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.