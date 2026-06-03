« Nous raconterons toujours des histoires avec Kratos » : La réalisatrice du prochain God of War évoque le choix de se concentrer sur Faye

Laissez le barbu se reposer un peu

God of War: Laufey n’est techniquement pas tellement un spin-off, mais plutôt le prochain opus majeur de la saga God of War, qui fera donc avancer l’intrigue principale de cet univers. Pourtant, Kratos ne sera pas jouable et laisse sa place à Faye, qui n’a visiblement rien à envier à son mari côté compétences martiales. Au-delà de nombreux commentaires misogynes absolument insupportables à ce sujet (et il y en a eu beaucoup trop ces dernières heures), certains fans de la série regrettent simplement de ne pas jouer Kratos en ayant peur que l’avenir de la série s’écrive sans lui.

Ariel Lawrence, réalisatrice de cet épisode, a donc tenu à les rassurer tout en expliquant pourquoi cet épisode se concentre sur Faye. Elle indique dans un premier temps que la série aura toujours des choses à raconter avec Kratos (propos tirés d’une interview chez IGN):

« Nous raconterons toujours des histoires avec Kratos, mais je pense que pour nous, c’était surtout l’occasion de parler d’un personnage si central dès le début. Apprendre à le connaître, explorer ce nouvel univers et se laisser de la place pour des surprises, en nous permettant de voir comment les choses s’imbriquent. Pour nous, il ne s’agit donc pas d’une rupture, mais plutôt d’une extension. »

Il ne faut évidemment pas prendre le terme « extension » comme s’il s’agissait d’une extension d’un jeu, il est plutôt question d’étendre cet univers. Car cet opus va raconter une histoire intéressante autorisant pas mal de connexions avec les précédents jeux et ceux à venir, puisqu’il y sera question de rencontrer des dieux morts de toutes les mythologies. Pour Cory Barlog, qui gère toute la saga, se concentrer sur ces dieux déchus est une aubaine :

« Ce sont tous des connards. Absolument tous les dieux des mythologies entretiennent une relation malsaine avec le pouvoir et en abusent. Quand on réunit tous ces gens – comme une bande de milliardaires sur une île déserte – ils s’imaginent vivre heureux. Eh bien non, ils vont tous se battre, tous vivre dans un conflit permanent, enfermés comme dans une prison. »

Choisir Faye était aussi l’occasion de s’écarter temporairement du gameplay de Kratos en proposant un personnage plus vif et aérien qui combine aussi bien les systèmes des deux derniers jeux que ceux de la trilogie originale :

« Son physique est différent de celui de Kratos. Kratos est comme un mur, un peu stoïque, mais sa brutalité est différente. Comment représenter un personnage qui lui soit égal ? […] Nous sommes donc revenus à nos racines en matière de combats agiles et fluides, tout en conservant nos compagnons et notre style de combat rapproché plus brut. »

En bref, pas de panique, Kratos reviendra fracasser quelques crânes à l’avenir, il laisse simplement Faye briller le temps d’un épisode pour le moins intrigant.