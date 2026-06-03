Control Resonant s’ajoute à la longue liste des sorties de septembre, nouvelle bande-annonce à l’appui

Une rentrée surnaturelle

Cette nouvelle vidéo fait le point sur ce qui attend Dylan ici, qui fera face à une ville de New York en pleine mutation, alors que le FBC n’est pas non plus très amical avec lui. Il pourra néanmoins compter sur Jesse, qui sera tout de même présente dans le jeu même si elle ne sera pas jouable. On en apprendra un peu plus sur l’histoire de la fratrie Faden, ainsi que sur le Bureau et tout cet univers.

Remedy nous avait également promis que son jeu était toujours prévu pour cette année 2026. Le studio tient à cette promesse, et nous annonce que Control Resonant sortira le 24 septembre.

Car oui, cette semaine et ce mois étaient décidément trop calmes. On comprend l’envie de tous les studios de sortir des jeux avant GTA 6, mais le bouchon qui se profile à la rentrée va sans doute desservir pas mal de monde. Heureusement pour lui, Control Resonant est sans doute – à l’image du premier jeu – ce que l’on nomme un long-seller, qui se vendra sur la durée plutôt que sur sa première semaine,