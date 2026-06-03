Control Resonant s’ajoute à la longue liste des sorties de septembre, nouvelle bande-annonce à l’appui

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On savait que Control Resonant allait passer une tête lors de cette période de conférences estivales. Restait encore à savoir laquelle. Dylan ne nous aura pas fait attendre trop longtemps puisqu’il était finalement à l’affiche du dernier State of Play, avec une nouvelle bande-annonce qui se concentre sur l’intrigue très mystérieuse de cette suite.

Control Resonant

Une rentrée surnaturelle

Cette nouvelle vidéo fait le point sur ce qui attend Dylan ici, qui fera face à une ville de New York en pleine mutation, alors que le FBC n’est pas non plus très amical avec lui. Il pourra néanmoins compter sur Jesse, qui sera tout de même présente dans le jeu même si elle ne sera pas jouable. On en apprendra un peu plus sur l’histoire de la fratrie Faden, ainsi que sur le Bureau et tout cet univers.

Remedy nous avait également promis que son jeu était toujours prévu pour cette année 2026. Le studio tient à cette promesse, et nous annonce que Control Resonant sortira le 24 septembre.

Car oui, cette semaine et ce mois étaient décidément trop calmes. On comprend l’envie de tous les studios de sortir des jeux avant GTA 6, mais le bouchon qui se profile à la rentrée va sans doute desservir pas mal de monde. Heureusement pour lui, Control Resonant est sans doute – à l’image du premier jeu – ce que l’on nomme un long-seller, qui se vendra sur la durée plutôt que sur sa première semaine,

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Jaquette de Control: Resonant
Control: Resonant
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Date de sortie : 24/09/2026

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