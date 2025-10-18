Où capturer Minidraco dans Légendes Pokémon Z-A

Minidraco fait son grand retour dans Légendes Pokémon Z-A. Le petit dragon bleu reste fidèle à sa réputation en étant discret, rare, et particulièrement difficile à attraper. Si vous souhaitez ajouter Dracolosse à votre équipe, il faudra vous montrer patient et méthodique. Voici où trouver Minidraco dans Pokémon Légendes Z-A, comment le capturer efficacement et le faire évoluer jusqu’à sa forme finale.

Contrairement à la plupart des Pokémon sauvages, Minidraco ne se cache pas dans les Zones Sauvages mais dans les recoins d’Illumis. Il apparaît sur les toits de la ville uniquement en journée, dans des zones habituellement inaccessibles sans un peu d’exploration verticale. Voici deux emplacements où nous avons croisé Minidraco, toutefois le premier sera sans doute plus accessible en début de partie :

Sur le toit du café Soleil situé au sud-ouest d’Illumis. Grimpez à l’aide du portail jaune situé plus à l’est ou bien prenez les échafaudages situés derrière le 9eme arrondissement de Valcyan.

Sur les toits du 5eme arrondissement de Jaunemont. Il vous faudra enchainer des sauts entre les toitures.

S’il s’enfuit, quittez la zone et revenez quelques minutes plus tard : la réapparition du dragon se fait généralement après un court temps de chargement. D’autres toits d’Illumis peuvent aussi en accueillir, mais celui du Café est sans doute le plus simple.

Comment capturer Minidraco sans le faire fuir

Attraper Minidraco demande autant de discrétion que de chance. Le Pokémon est réputé pour s’envoler dès qu’il repère le joueur, rendant la rencontre frustrante si vous vous approchez de face. L’idéal est d’utiliser le mode furtif et de vous approcher depuis un angle mort (dans son dos de préférence), en évitant tout mouvement brusque. Vous pouvez aussi sauvegarder avant d’accéder au toi. Si Minidraco s’échappe, rechargez simplement votre partie pour réinitialiser son apparition.

Une fois le combat engagé, ne cherchez pas tout de suite à le mettre K.O. : Minidraco dispose d’un taux de capture assez faible, même après affaiblissement. Les Super Ball et Hyper Ball offrent de bien meilleures chances de réussite, surtout si vous parvenez à infliger un statut comme le sommeil ou la paralysie. Avec un peu de patience et quelques Poké Ball perdues, vous devriez finir par sécuriser cette précieuse capture.

Comment faire évoluer Minidraco

Minidraco évolue en Draco à partir du niveau 30, puis en Dracolosse une fois le niveau 55 atteint. Ces seuils d’évolution n’ont pas changé depuis les premiers jeux Pokémon, mais la montée en puissance de votre dragon justifie pleinement l’effort. Dracolosse est un atout offensif majeur dans Légendes Pokémon Z-A : son double type Dragon/Vol lui confère une excellente couverture et des attaques variées comme Lance-flammes, Draco-Charge, ou encore Centrifugifle. Enfin, Dracolosse dispose d’une Méga-évolution inédite à cet opus.

Peut-on trouver un Minidraco chromatique (Shiny) ?

Comme tous les Pokémon rares de Légendes Pokémon Z-A, Minidraco dispose d’une version chromatique (Shiny) reconnaissable à sa teinte rosée. Nous vous renvoyons à notre guide sur les Pokémon Shiny pour en savoir plus.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.