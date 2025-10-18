Où capturer Monorpale dans Légendes Pokémon Z-A

Monorpale apparaît dans la Zone Sauvage 4, mais il est assez difficile à trouver. Tout d’abord sachez qu‘il apparaît exclusivement la nuit. Vous pouvez facilement passer le cycle jour/nuit au besoin. Même à ce moment là, il est facile de passer à côté. Monorpale émerge lentement parmi les pierres tombales du cimetière situé vers le nord de la Zone Sauvage 4.

Le cimetière de la Zone Sauvage 4 est une zone plutôt calme la nuit, ce qui permet de repérer Monorpale sans être dérangé. Le Pokémon ne montre pas d’agressivité particulière, mais il disparaît rapidement si vous vous approchez trop brusquement. Le plus simple reste donc de s’approcher en mode furtif, puis de lancer une Super Ball dès qu’il se tourne dans une autre direction.

Bien plus tard dans le jeu, il est possible d’en capturer d’autres à plus haut niveau dans les sous-sols du Café Lysandre, juste avant d’atteindre la dernière salle du laboratoire.

Comment faire évoluer Monorpale en Exagide

Monorpale évolue d’abord en Dimoclès au niveau 35, avant de pouvoir devenir Exagide grâce à une Pierre Nuit. Cette pierre évolutive peut être achetée dans le quartier sud d’Illumis, au Joyau de Kalos. Il en propose dans ses stocks une fois certaines quêtes terminées, ce qui simplifie grandement l’accès à cette évolution finale. Il est également possible d’en trouver de manière aléatoire dans les rues d’Illumis, mais l’achat reste la méthode la plus fiable.

Existe-t-il un Monorpale Shiny dans Légendes Pokémon Z-A ?

Oui, Monorpale possède bien une version chromatique dans Légendes Pokémon Z-A, et elle est reconnaissable à sa lame dorée étincelante. Nous vous renvoyons à notre guide sur les Pokémon Shiny pour en savoir plus.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2.