Comment et où utiliser les Graines de Maîtrise

Avant de pouvoir utiliser une Graine de Maîtrise, il faut d’abord avoir atteint un certain stade de l’histoire, notamment la Mission Principale 9 « A la poursuite d’un Pokémon mystérieux ». Ensuite, rendez-vous dans le Dojo de la Justice et parlez à la disciple (celle que vous affrontez dans le scénario).

Une fois débloqué, l’utilisation est simple mais stratégique. Les graines permettent d’améliorer une capacité “Capacité Plus” d’un Pokémon : vous sélectionnez le Pokémon, choisissez la graine, et l’objet transforme une attaque compatible en version “Plus”. Autrement dit, plus puissante ou avec bonus. Pour utiliser une « Capacité Plus », visez le Pokémon adversaire et appuyer sur le bouton « + ». Les attaques compatibles se mettent à briller légèrement. Sachez que les Pokémon Méga-évolués utilisent automatiquement leurs attaques en mode « Capacité plus » lorsqu’elles sont débloqués.

Il est vivement recommandé de ne pas gaspiller des Graines de Maîtrise pour des attaques que vos Pokémon apprennent naturellement. Les Capacités Plus de ces attaques s’obtiennent en montant de niveaux. Ainsi, utilisez la fonctionnalité uniquement pour des CT.

Comment récupérer des Graines de Maîtrise

Pour obtenir des graines facilement, le plus efficace reste de vaincre ou capturer des Pokémon Baron. Ils sont reconnaissables à leur yeux rouges et à leur taille imposante. De plus, certaines missions secondaires offrent des graines comme la mission secondaire 117 « Germaine, la cinquième disciple.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.