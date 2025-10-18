Où capturer Embrylex dans Légendes Pokémon Z-A

Embrylex est un Pokémon rare que l’on ne croise pas dans n’importe quelle zone. Comme pour Minidraco et Riolu, Il apparaît uniquement sur les toits de la ville. On peut, par exemple, le trouver dans un petit coin de verdure sur les toits dans le 7eme arrondissement de Valcyan. Les Embrylex sont agressifs et ne sont pas excessivement difficiles à capturer, toutefois on vous conseille de bien sauvegarder avant de tenter la capture.

Où trouver les Embrylex dans la Zone Sauvage 15 dans Légendes Pokémon Z-A

Il est possible, plus tard dans le jeu, de le capturer dans la Zone Sauvage 15. Toutefois, il s’agit d’une zone étroite situé sur les toits et non accessible à partir de la Zone Sauvage 15 qui se trouve au sol. Prenez le téléporteur jaune situé non loin (il vous faut compléter une mission annexe pour le débloquer) et tapez la toile d’araignée pour créer un pont et accéder à la zone étroite. Vous trouverez généralement trois Embrylex.

Comment faire évoluer Embrylex en Ymphect et Tyranocif

L’évolution d’Embrylex suit la même logique que dans les générations précédentes. Il évolue en Ymphect à partir du niveau 30, puis en Tyranocif une fois le niveau 55 atteint.

Tyranocif conserve son double type Roche/Ténèbres, et reste l’un des Pokémon les plus redoutés du jeu. Sa grande puissance d’attaque et sa défense impressionnante en font un choix idéal pour les combats.

Il bénéficie également de sa Méga-Évolution, qui renforce encore sa puissance et sa résistance grâce à la Tyranocifite.

Peut-on trouver un Embrylex chromatique (Shiny) ?

Oui, Embrylex est disponible en version Shiny et Baron dans Légendes Pokémon Z-A. Le Shiny adopte alors une teinte brun-olive. Consultez notre guide dédié aux Pokémon Shiny pour plus d’informations.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2.