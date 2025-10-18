Où capturer Mucuscule dans Légendes Pokémon Z-A

Dans Légendes Pokémon Z-A, Mucuscule affectionne particulièrement les environnements humides. Comme pour Riolu ou Minidraco, celui-ci apparaît sur les toits d’Illumis, mais uniquement par temps de pluie. Vous pouvez par exemple en rencontrer un sur les toits du 8eme arrondissement de Maurouge.

L’autre méthode pour en capturer est de progresser dans l’histoire afin de débloquer les égouts d’Illumis, notamment via la mission secondaire 57 « Un Camérupt qui veut bosser » (le PNJ se situe en dessous de la Zone Sauvage 5). Entrez et dirigez-vous vers le cul-de-sac indiqué sur la carte. Mucuscule n’est pas agressif ou fuyard, mais pensez à bien sauvegarder au cas où.

Comment faire évoluer Mucuscule en Colimucus et Muplodocus

Comme dans les précédents jeux, Mucuscule évolue d’abord en Colimucus à partir du niveau 40, puis en Muplodocus, mais uniquement en temps de pluie. Etant donné qu’il n’y a aucun moyen d’influer sur la météo en jeu (autrement que le cycle jour/nuit), profitez-en lorsqu’il pleut.

Peut-on trouver un Mucuscule chromatique (Shiny) ?

Oui, Légendes Pokémon Z-A propose bien des versions Shiny (et Baron) de Mucuscule. La version Shiny adopte une teinte dorée, facilement reconnaissable. Comme pour les autres Pokémon rares, le système d’AutoSave empêche toute disparition accidentelle : une fois apparu, le Shiny restera présent tant qu’il n’aura pas été capturé. Consultez notre guide dédié aux Pokémon Shiny pour plus d’informations.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.