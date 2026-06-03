Spider-Man n’apparaîtra pas dans Marvel’s Wolverine et Logan sera le seul personnage jouable

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Le State of Play qui a eu lieu hier a débuté par une grande présentation de Marvel’s Wolverine, qui nous a permis de mieux situer cette aventure. Dans ce monde, les X-Men n’existent pas encore, mais vous y retrouverez tout de même certains personnages connus à l’image de Jean Grey, Leech et compagnie. Pour autant, ce jeu prend place dans le même univers que Marvel’s Spider-Man, alors peut-on s’attendre à voir le Tisseur faire un coucou à Logan ? La réponse est non.

Marvel's Wolverine

Logan est un loup solitaire

Désolé de mettre fin à certains espoirs, mais le directeur créatif de Marvel’s Wolverine a préféré calmer certaines attentes ici. Marcus Smith a déclaré à IGN que ce jeu et Marvel’s Spider-Man partagent bien le même monde, mais pour autant, ni Peter Parker ni Miles Morales ne viendront en aide à Logan ici :

« Il est vrai que cela se déroule dans l’univers Marvel 1048, qui est l’univers vidéoludique d’Insomniac. Cela se passe dans le même monde, mais nous n’avons aucun crossover. Spider-Man ne fera pas d’apparition dans Wolverine. »

À l’heure où le MCU ne peut pas s’empêcher de faire des connexions entre ses films, cette décision pourra donc décevoir celles et ceux qui s’attendaient à voir les héros collaborer. De toute façon, Marvel’s Wolverine aura déjà bien assez de personnes à gérer. La présence de Jean Grey a aussi soulevé une autre question : Logan sera-t-il le seul personnage jouable ? A priori, c’est bien le cas selon le réalisateur du jeu, Mike Daly :

« Ce jeu est entièrement centré sur Wolverine et vous l’incarnez du début à la fin. Nous voulions garder le focus sur lui tout au long de l’histoire. »

Pas de phase à la MJ façon Marvel’s Spider-Man en somme. Marvel’s Wolverine est attendu pour le 15 septembre prochain en exclusivité sur PS5.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

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