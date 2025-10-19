Comment débloquer la fonction Juge dans Légendes Pokémon Z-A

Avant de pouvoir exploiter pleinement les Capsules, il faut d’abord débloquer la fonction Juge, un outil indispensable pour visualiser les IV de vos Pokémon. Cette option n’est pas disponible dès le début de l’aventure : elle s’obtient après avoir terminé le scénario principal. Une fois les crédits passés, rendez-vous au Centre de Recherche Pokémon d’Illumis ; un chercheur vous expliquera comment lire les “potentiels cachés” de vos compagnons. Après cette discussion, vous pourrez examiner les IV de n’importe quel Pokémon directement depuis le menu.

Chaque statistique (PV, Attaque, Défense, Att. Spé, Déf. Spé, Vitesse) sera notée selon une échelle allant de “Médiocre” à “Exceptionnel”. Ce système visuel facilite grandement le choix des Pokémon à améliorer via Capsules. Bien que l’Hyper Training soit disponible avant la fin du jeu, la fonction Juge permet de cibler précisément les statistiques à perfectionner, ce qui chaque Capsule utilisée beaucoup plus rentable.

Comment et où utiliser les Capsules dans Légendes Pokémon Z-A

Les dresseurs les plus exigeants le savent : une équipe puissante ne se construit pas uniquement avec des Pokémon rares, mais aussi avec des statistiques optimisées. Dans Légendes Pokémon Z-A, cette recherche de perfection passe par un objet bien connu des joueurs compétitifs : la Capsule. Pour les utiliser rendez-vous au Dojo Justice d’Illumis et parlez à la disciple (voir images ci-dessous) pour commencer un Super Entraînement pour maximiser les IV (valeurs individuelles) de vos Pokémon. Grâce à la fonction Juge, vous devriez ainsi voir les IV de votre Pokémon « Au max ! ».

Comment récupérer des Capsules dans Légendes Pokémon Z-A

Les Capsules ne se trouvent pas n’importe où. Légendes Pokémon Z-A offre plusieurs façons d’en obtenir, à condition d’explorer Illumis en profondeur et de progresser dans les activités annexes. D’abord, certaines quêtes de la ville offrent des Capsules comme récompenses uniques. Par exemple, la Mission secondaire 103 : “La Ligue des Couafarel”, accessible dans le quartier central d’Illumis, octroie une Capsule d’Or une fois terminée.

Ensuite, la Recherche de Myosotis, une activité annexe récurrente dans le jeu, permet de débloquer des récompenses à mesure que vous atteignez certains niveaux de progression. Les paliers les plus élevés (notamment au niveau 36 et 48) garantissent des Capsules d’Argent et des Capsules d’Or.

Enfin, quelques Capsules peuvent être trouvées en exploration, notamment dans les ruelles d’Illumis ou dans certaines Zones Sauvages sous forme de points brillants au sol. Dans tous les cas, il est conseillé de conserver vos Capsules d’Or pour les Pokémon légendaires, les starters ou les membres fixes de votre équipe principale. Leur valeur est telle qu’elles ne doivent pas être gaspillées.