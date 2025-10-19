Combattre et capturer des Pokémon sauvages

Contrairement à la plupart des épisodes précédents, Légendes Pokémon Z-A récompense davantage la capture après le combat qu’une simple victoire. Vaincre un Pokémon sauvage procure déjà une belle quantité d’expérience, mais le capturer ensuite augmente considérablement le gain global. C’est une double action gagnante puisqu’enchaîner les combats rapides tout en capturant les cibles vaincues permet d’obtenir un flux d’EXP constant, surtout dans les premières heures du jeu.

Profiter des Naricâline Rouge

Après avoir complété la mission principale 5, Taragon vous remet une Naricâline Rouge, une peluche à l’effigie de la streameuse Narica. Celle-ci vous octroie un bonus d’EXP supplémentaire en tant que bonus passif. Il est possible d’amplifier ce bonus grâce aux Vis Colorés, des items prenant la forme de PokéBalls violettes présentes majoritairement sur les échafaudages d’Illumis.

Rendez-vous au Bâti-Racines et parlez avec le PNJ pour échanger des Vis Colorés contre d’autres Naricâline Rouge afin de cumuler les effets.

Les Bonbons Exp

Les Bonbons Exp existent en plusieurs tailles (de XS à XL) et peuvent être utilisés pour équilibrer les niveaux de votre équipe ou accélérer la progression d’un Pokémon fraîchement capturé. Les Bonbons s’obtiennent dans les missions annexes, en récompenses lors des Z-A Royale, en ramassant des points brillants au sol ou en battant des Pokémon Baron.

Les restaurants étoilés

Lors de certaines missions annexes, il arrive que l’on doit enchaîner des combats dans des restaurants étoilés. Même après avoir complété une mission annexe impliquant ces établissements, il est possible de revenir et retenter le challenge en déboursant une certaine somme d’argent. De plus, vous obtiendrez des bonbons Exp en récompense. Que du bonus !

Participer aux combats du Z-A Royale

Le Z-A Royale reste un excellent moyen de gagner de l’expérience et la meilleure méthode en fin de jeu. Les matchs contre des adversaires contrôlés par l’IA octroient un bonus de progression constant, surtout si vous remportez plusieurs matchs consécutifs. Vous pourrez ainsi combattre des dresseurs ayant un rang supérieur au vôtre. Etant donné que les combats s’enchainent rapidement et que vous pouvez surprendre les adversaires avec des attaque surprises, le gain d’Exp en fonction du temps accordé au mode est extrêmement rentable.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.