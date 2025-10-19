Comment gagner rapidement de l’EXP – Légendes Pokémon Z-A
Dans Légendes Pokémon Z-A, l’expérience (EXP) est plus importante que jamais. Que ce soit pour faire évoluer vos Pokémon, débloquer de nouvelles capacités ou préparer votre équipe pour le Z-A Royale, savoir comment accumuler rapidement de l’EXP est essentiel pour progresser efficacement. Le système d’expérience du jeu a été ajusté par rapport à Légendes Pokémon Arceus, avec un gain plus équilibré entre captures et combats. Voici comment tirer le meilleur parti de chaque source d’EXP à Illumis et dans les Zones Sauvages.
Combattre et capturer des Pokémon sauvages
Contrairement à la plupart des épisodes précédents, Légendes Pokémon Z-A récompense davantage la capture après le combat qu’une simple victoire. Vaincre un Pokémon sauvage procure déjà une belle quantité d’expérience, mais le capturer ensuite augmente considérablement le gain global. C’est une double action gagnante puisqu’enchaîner les combats rapides tout en capturant les cibles vaincues permet d’obtenir un flux d’EXP constant, surtout dans les premières heures du jeu.
Profiter des Naricâline Rouge
Après avoir complété la mission principale 5, Taragon vous remet une Naricâline Rouge, une peluche à l’effigie de la streameuse Narica. Celle-ci vous octroie un bonus d’EXP supplémentaire en tant que bonus passif. Il est possible d’amplifier ce bonus grâce aux Vis Colorés, des items prenant la forme de PokéBalls violettes présentes majoritairement sur les échafaudages d’Illumis.
Rendez-vous au Bâti-Racines et parlez avec le PNJ pour échanger des Vis Colorés contre d’autres Naricâline Rouge afin de cumuler les effets.
Les Bonbons Exp
Les Bonbons Exp existent en plusieurs tailles (de XS à XL) et peuvent être utilisés pour équilibrer les niveaux de votre équipe ou accélérer la progression d’un Pokémon fraîchement capturé. Les Bonbons s’obtiennent dans les missions annexes, en récompenses lors des Z-A Royale, en ramassant des points brillants au sol ou en battant des Pokémon Baron.
Les restaurants étoilés
Lors de certaines missions annexes, il arrive que l’on doit enchaîner des combats dans des restaurants étoilés. Même après avoir complété une mission annexe impliquant ces établissements, il est possible de revenir et retenter le challenge en déboursant une certaine somme d’argent. De plus, vous obtiendrez des bonbons Exp en récompense. Que du bonus !
Participer aux combats du Z-A Royale
Le Z-A Royale reste un excellent moyen de gagner de l’expérience et la meilleure méthode en fin de jeu. Les matchs contre des adversaires contrôlés par l’IA octroient un bonus de progression constant, surtout si vous remportez plusieurs matchs consécutifs. Vous pourrez ainsi combattre des dresseurs ayant un rang supérieur au vôtre. Etant donné que les combats s’enchainent rapidement et que vous pouvez surprendre les adversaires avec des attaque surprises, le gain d’Exp en fonction du temps accordé au mode est extrêmement rentable.
Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.
Date de sortie : 16/10/2025