Où capturer Terhal dans Légendes Pokémon Z-A

Terhal est l’un des Pokémon les plus rares de Légendes Pokémon Z-A, et sa localisation a déjà donné du fil à retordre à de nombreux dresseurs. Contrairement à la majorité des Pokémon Acier du jeu, il ne se trouve pas dans les Zones Sauvages mais dans un lieu bien plus isolé. Terhal apparaît exclusivement dans le laboratoire abandonné situé dans les sous-sols du café Lysandre.

Pour atteindre cette zone, il vous faut progresser dans l’histoire (nous n’en diront pas plus pour éviter de spoil). Il se situe dans une seule salle du complexe et vous pourrez les trouver parfois avec un Métang.

Comment faire évoluer Terhal en Métang puis Métalosse

L’évolution de Terhal suit les mêmes règles que dans les précédents opus. Il évolue d’abord en Métang au niveau 20, puis en Métalosse au niveau 45. Ces évolutions ne nécessitent aucun objet particulier, mais de l’entrainement ou des bonbons XP afin de gagner rapidement de l’expérience.

Une fois Métalosse obtenu, vous tiendrez l’un des Pokémon les plus puissants du jeu. Grâce à son double type Acier/Psy, il résiste à de nombreuses menaces et dispose d’attaques dévastatrices comme Poing Météor, Psyko ou Séisme. Il est également compatible avec la Méga-Évolution, accessible via la Métalossite

Peut-on trouver un Terhal chromatique (Shiny) ?

Oui, Terhal peut être trouvé dans sa version chromatique dans Légendes Pokémon Z-A. La différence saute immédiatement aux yeux puisque sa couleur bleue métallique passe d’un gris argenté éclatant. Nous vous renvoyons à notre guide sur les Pokémon Shiny pour en savoir plus.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.