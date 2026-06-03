Phantom Blade Zero se montre brièvement avec la promesse d’en dire plus cet été, tout en repoussant sa date de sortie

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On pensait que Phantom Blade Zero serait l’une des vraies stars de ce dernier State of Play, et pourtant. Le jeu de S-Game a bien répondu présent puisqu’il a dévoilé quelques nouvelles images, mais ce n’était en réalité qu’une petite mise en bouche avant de nous donner plusieurs rendez-vous, dont une nouvelle date de sortie.

Phantom Blade Zero

Un jeu de moins en septembre, ouf

La vidéo de Phantom Blade Zero diffusée lors du State of Play en montre peu, et pour cause : il ne s’agit là que d’un bref teaser qui cache en réalité une bande-annonce un peu plus longue. Celle-ci sera dévoilée dans le courant de l’été, au moment où les précommandes du jeu seront lancées. Quand, on l’ignore encore.

Après ce premier rendez-vous, il faudra faire place à un showcase plus complet se concentrant sur le gameplay de ce Phantom Blade Zero. Celui-ci durera une vingtaine de minutes et aura lieu à la fin de l’été, donc on peut supposer qu’il sera diffusé aux alentours de la Gamescom.

C’est tout ce qu’avait S-Game à nous dire lors de ce State of Play. Car il s’est bien gardé d’annoncer la nouvelle la plus importante en dehors du showcase. Phantom Blade Zero ne sortira finalement pas le 9 septembre comme c’était prévu, mais le 29 octobre :

« Ce n’était pas une décision facile. Plus que quiconque, nous comprenons les attentes que nos joueurs ont placées en nous. Et précisément à cause de ces attentes, nous ne voulons pas sortir Phantom Blade Zero en sachant qu’il y a encore une opportunité de le pousser un cran plus loin. »

À vrai dire, vu le tunnel de sorties en septembre, on se réjouirait presque de cette annonce. D’autant plus que ce report permettra de peaufiner le jeu, sans passer par de trop nombreuses mises à jour post-lancement (suivez mon regard).

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Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 29/10/2026

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