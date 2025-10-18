Où capturer Riolu dans Légendes Pokémon Z-A

Comme pour Minidraco, Riolu, apparaît sur les toits de la ville uniquement en début et fin de journée. La plupart des emplacements où il se trouve sont difficilement accessible en début de partie sans avoir obtenu l’amélioration du Motismart qui permet de se propulser dans les airs. Toutefois, pour ceux qui aimeraient en obtenir un dans leur équipe en début de partie, on vous conseille la zone entre le 9eme et 7eme arrondissement de Rosavilliers, derrière la Société Quazar.

Cependant, si vous n’en trouvez pas du premier coup, quittez la zone et revenez après quelques minutes. La bonne nouvelle est qu’ils ne prennent jamais la fuite. Avant le combat, pensez quand même à sauvegarder manuellement. Les Riolu sont rares, et manquer une capture est frustrant.

Bien que l’on imagine que la plupart des dresseurs préfèreront obtenir leur propre Riolu, il existe un moyen plus facile d’en obtenir un. Pour cela, il vous faut accomplir la mission secondaire 24 « Un Abra comme compagnon de jeu ». Marsaut vous échange un Abra contre « Ribébou », son Riolu.

Comment faire évoluer Riolu en Lucario

Comme dans les épisodes précédents, Riolu évolue en Lucario lorsqu’il atteint un haut niveau d’amitié avec son dresseur et qu’il gagne un niveau pendant la journée. Cela signifie qu’il faut passer du temps à combattre avec lui, éviter qu’il ne s’évanouisse et lui offrir des objets d’affection. N’hésitez pas à consulter notre guide sur l’obtention d’Évoli qui vous donne toutes astuces et surtout l’emplacement du Grelot Zen pour booster le niveau d’amitié.

Où capturer Lucario dans Légendes Pokémon Z-A

Il est aussi possible de directement capturer Lucario, mais il va falloir attendre la fin du jeu pour cela. Une fois le mode histoire terminé, la Zone Sauvage 20 se débloque et il est possible de capturer des Lucario à cet endroit.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.