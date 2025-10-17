Emplacement d’Évoli dans Légendes Pokémon Z-A

La localisation d’Évoli varie selon votre progression dans le jeu. Au début de l’aventure, vous pouvez en croiser sur les toits d’Illumis, perchés à différents endroits des arrondissements centraux (on vous donne un exemple en images ci-dessous). Ces Évoli apparaissent uniquement de jour et sont très méfiants. De plus, ils ont tendance à s’enfuir rapidement si vous les approchez de trop près. Leur taux de capture est faible, même après un combat, ce qui rend ces premières rencontres particulièrement exigeantes.

Pour une méthode plus sûre, il faudra patienter jusqu’à débloquer la Zone Sauvage 19, accessible vers la fin du jeu. Cette zone offre des apparitions garanties d’Évoli, sans condition d’heure ou d’emplacement précis.

Comment faire évoluer Évoli dans Pokémon Z-A

Comme dans les jeux précédents, Évoli évolue à l’aide de Pierres d’évolution ou grâce à son niveau d’amitié. Voici la liste complète des formes disponibles et les conditions requises :

Pyroli : Utiliser une Pierre Feu.

Voltali : Utiliser une Pierre Foudre.

Aquali : Utiliser une Pierre Eau.

Mentali : Atteindre un haut niveau d’amitié le jour, sans connaître d’attaque de type Fée.

Noctali : Atteindre un haut niveau d’amitié la nuit, sans connaître d’attaque de type Fée.

Phyllali : Utiliser une Pierre Plante.

Givrali : Utiliser une Pierre Glace.

Nymphali : Atteindre un haut niveau d’amitié en connaissant une capacité de type Fée.

Où trouver les Pierres d’Évolution dans Légendes Pokémon Z-A

Les Pierres d’Évolution sont plutôt faciles à obtenir à Illumis. Vous pouvez en trouver en explorant les Zones Sauvages, mais le moyen le plus simple reste le Magasin des Pierres situé dans la partie sud au centre d’Illumis. Ce commerce propose toutes les Pierres d’évolution à la vente à des prix abordables : Pierre Feu, Eau, Foudre, Plante et Glace.

Comment augmenter rapidement l’amitié d’Évoli

Si vous visez les évolutions par amitié (Mentali, Noctali, Nymphali), voici les meilleures façons d’y parvenir rapidement :

Participez à des combats sans laisser Évoli s’évanouir.

Faites lui tenir l’objet « Grelot Zen » qui accélère l’amitié.

Gagnez des points d’expérience ensemble et donnez-lui des Bonbons Exp.

Passez du temps avec lui dans les cafés d’Illumis. Il vous suffit de mettre le curseur sur lui avant d’acheter un café ou un thé. Ce n’est pas certains mais prévilégié les café

Évitez les KO : un Pokémon qui s’évanouit perd une partie de la progression de son amitié.

Où trouver le Grelot Zen dans Légendes Pokémon Z-A

Nous avons conseillé le Grelot Zen pour augmenter rapidement votre amitié avec Évoli, mais vous vous demandez sans doute où on peut le trouver dans Illumis. Il vous faut pour cela remplir la mission secondaire 36 « Un combat sous le signe de l’amitié ». Parlez à Dorlothée et gagner un duel de Pokémon contre elle afin qu’elle vous remette le fameux Grelot Zen.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.