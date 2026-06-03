The Lost Wild, le jeu d’horreur et de survie avec des dinosaures, fait son grand retour et sortira en 2027 sur PC et PlayStation 5

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Marvel’s Wolverine et God of War: Laufey ont inévitablement assuré le spectacle pendant le dernier State of Play. Mais d’autres jeux ont également tiré la couverture à eux, à commencer par The Lost Wild, issu d’un projet présenté en 2022 mais qui s’était fait très discret depuis. Le jeu a fait son retour durant la conférence avec un gameplay trailer réussi, où la tension est à son comble. Sortie prévue l’an prochain.

The Lost Wild
The Lost Wild

Dino dino dinosaure

Avec son nouveau trailer, The Lost Wild signe donc son grand retour plus de quatre ans après son annonce. L’occasion de rappeler que le jeu de Great Ape Games prendra la forme d’une expérience survie axée horreur qui vous forcera à tout faire pour vous évader d’un complexe en proie aux prédateurs les plus redoutables de la planète, les dinosaures. Pas d’armes létales ici, votre cerveau sera votre meilleure chance.

Vous incarnez Saskia, une jeune femme qui se réveille sur une île mystérieuse envahie par des créatures préhistoriques dans cette aventure cinématique à la première personne à l’ambiance et la tension assez relevées. Dans cette expérience où fuir sera probablement la meilleure option, vous devrez explorer des installations de recherche installées au cœur d’une nature luxuriante tout en occupant les dinosaures pour vous faufiler, mais surtout pour percer les mystères que contient l’île sur laquelle vous vous trouvez.

Les trois mots-clés de votre aventure seront l’observation, l’instinct et la maîtrise de soi, dans un monde où les dinosaures semblent aussi malins que vous et pas seulement des créatures assoiffées de chair fraiche. Ils évoluent d’ailleurs au cœur d’environnements qui semblent réalistes et authentiques et à la fois remplis d’informations à trouver par vous-même pour comprendre ce qui se passe ici. The Lost Wild sortira en 2027 sur PC via Steam et Epic Games Store et PlayStation 5.

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Jaquette de The Lost Wild
The Lost Wild
pc

Date de sortie : N/C

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