Comment fonctionnent les Pokémon Shiny dans Légendes Pokémon Z-A

Dans les précédents épisodes de la saga, rater ou perdre un combat contre un Pokémon chromatique pouvait signifier sa disparition définitive. Mais dans Légendes Pokémon Z-A, le système de sauvegarde automatique change complètement la donne : lorsqu’un Pokémon Shiny apparaît dans votre partie, il reste présent de manière permanente.

Peu importe que vous éteigniez la console, que vous perdiez le combat ou que la journée s’écoule dans le jeu. Le Pokémon restera là, exactement à l’endroit où il s’est manifesté, jusqu’à ce que vous le capturiez ou qu’il prenne la fuite. Ce dernier cas de figure devient ainsi la seule source de stress et de frustration lors de votre chasse aux Pokémon Shiny. Il faut ainsi bien faire attention à ne pas effrayer les Pokémon qui prennent peur facilement comme les Roucool qui s’envolent en ville ou bien les Minidraco. Pensez donc à bien sauvegarder manuellement si vous voyez un Pokémon de ce genre. Ainsi, même s’il s’enfuit, vous pourrez recharger votre jeu et retenter la capture.

Autre nouveauté majeure : un système de maintien persistant. En bref, plus vous jouez, plus vous avez de chances d’accumuler des Pokémon chromatiques dans votre monde. Les Shiny déjà apparus restent enregistrés dans votre partie, même si vous n’avez pas encore atteint la zone où ils se trouvent. Ainsi, chaque retour en exploration peut révéler un Pokémon brillant vous attendant patiemment.

Cette persistance transforme la chasse aux Shiny en une activité longue durée : il n’est plus question de “reset” ou de soft-reset; vos trouvailles restent sauvegardées. Vous pouvez ainsi vous amuser à passer le cycle jour/nuit en boucle afin de reset les Pokémon sauvages, seuls les Shiny seront conservés.

Comment repérer les Pokémon Shiny dans Légendes Pokémon Z-A

Dans Légendes Pokémon Z-A, la chasse aux Pokémon chromatiques (Shiny) bénéficie de nouveautés. Voici comment répérer facilement les Pokémon Shiny :

Lorsqu’un Shiny apparaît dans le monde, il est perceptible via des étincelles visibles à l’écran

Les palettes de couleurs qui changent (même si ce n’est pas toujours visible au premier coup d’oeil)

Un signal sonore distinctif (un bruit de scintillement ou tintement spécial) qui retentit au moment de son apparition.

Si vous avez un doute, n’hésitez à viser le Pokémon avec la gâchette droite pour le verrouiller et voir s’il y a l’icône avec des étoiles à gauche de son nom.

Quelles sont les chances de croiser un Pokémon Shiny et comment obtenir le Charme Chroma dans Légendes Pokémon Z-A

Du côté des probabilités, le taux de base d’apparition est fixé à 1 chance sur 4 096 pour les Pokémon sauvages. Cependant, pour augmenter ces chances, il est essentiel d’obtenir le Charme Chroma (Shiny Charm). Ce charme est débloqué comme récompense de palier dans la Recherche de Myosotis : une fois que vous atteignez le niveau 50 de recherche de Myosotis, vous recevrez le Charme Chroma.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.